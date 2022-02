بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل المغربي ريان- أخر تطورات عملية انقاذ ريان

بث مباشر.. لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان- أخر تطورات عملية انقاذ ريان، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أخر التطورات بشأن عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان والتي دخلت في اليوم الثالث على التوالي، كما يبحث الملايين من الأشخاص في المغرب وفي مختلف الدول العربية اليوم الجمعة عن مقاطع فيديو لحظة خروج الطفل ريان في المغرب، لذلك يضع لكم فريقنا المستجدات أولا بأول حول انقاذ الطفل ريان.

اخر تطورات عملية انقاذ الطفل ريان

وأعلن الاعلام المغربي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ الطفل المغربي "ريان"، والذي وقع في بئر عمقه 32 مترًا، في مركز تمروت، في إقليم شفشاون، شمال المغرب.

ووفق "هسبريس" المغربي: فقد "أدى انهيار صخري طفيف إلى توقيف مؤقت لعملية الحفر الجارية لإخراج الطفل ريان العالق منذ ما يقرب من 65 ساعة، على عمق 32 مترًا في بئر ضيقة بالقرب من منزل أسرته بمركز تمروت".

وأشار إلى أنّ فريقًا من الطبوغرافيين المغاربة حاول رصد مكان تواجد الطفل ريان قبل أنّ يتم السماح للجرافات باستكمال عملية الحفر، مُضيفًا: "عملية الحفر تتم بشكلٍ أفقي بواسطة جرافات، وهو الأمر الذي يفسر بطء العملية، نظرًا للأطنان الهائلة من الأتربة التي يجب إزالتها، والتي تتجاوز 200 ألف متر مكعب".

بدورها، أوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ رجال الوقاية المدنية، تمكنوا من إنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيًا.

ولفتت إلى أنّ رجال الطوارئ أنزلوا أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويده بهذين المادتين الحيويتين لإطالة صموده في انتظار انتشاله حيًا، مُبيّنةً أنّ السيناريو الذي اعتمدته السلطات بعد فشل الانتشال من فتحة البئر، يقوم على إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.

خطة انقاذ الطفل المغربي ريان

لا تزال تداعيات الطفل المغربي ريان والعالق في بئر منذ أكثر من 43 ساعة مستمرة، و أفادت اخر الانباء حوله بأنه ما زال يتنفس، موضحاً أن 8 أمتار فقط تفصله عن الحرية.

وأضافت الانباء أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

وتابعت المعلومات أن الأمر بات يتعلق الآن بما يعرف لدى السكان المحليين بأنها "الصوندا"، وهي فتحة عميقة في البئر لكن ضيقة جداً، قطرها 30 سنتيمترا، في حين تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر.

وأكدت المعلومات أن الطفل لا يزال حياً إلا أنه فاقد للوعي والحركة وتجري مساعدته على التنفس باستخدام أنبوب أوكسجين.

كما أوضحت أن متطوعين متخصصين قاموا بمحاولات النزول، لكن صخرة كبيرة أعاقت مهمتهم.

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين. بينما يتابع وزير الصحة المغربي خالد ٱيت الطالب بات العملية ويشرف عليها.

كما أظهرت اللقطات - التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل - الطفل نائما على الأرض، وكأنه يئن بعد أيام من الحصار بلا طعام في عمق البئر السحيقة المظلمة.

وكانت فرق الإنقاذ عمدت منذ يوم الثلاثاء على محاولة النزول إلى البئر لنشل ريان، دون جدوى، لاسيما أن المكان ضيق جدا، ومن الصعب التنفس فيه، ما أثار جدلًا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية للإنقاذ.

seeing this little eating at a depth of 30 meters is devastating, but least he’s eating. if he’s meant to stay alive, he will get out safe; because a human can be dead just because of the hit but this baby stayed ALIVE subhanalah. #أنقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/wtiGHortPB

— Shifae🎨 (@sh1fae)

February 3, 2022