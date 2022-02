شاهد لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان بث مباشر .. فيديو خروج الطفل ريان من البئر العميق (32 مترًا)

شاهد لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان إثر سقوطه في بئر عميق يصل عمقه لأكثر من 32 مترًا في الأرض ، ويبحث الملايين من الأشخاص في المغرب وفي مختلف الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 3-2-2022 عن مقاطع فيديو لحظة خروج الطفل ريان في المغرب ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم المشاهدة التي توضح خروج الطفل من البئر بعد محاولات دامت ساعات عدة .

وعلى محرك جوجل الشهير ، فقد سجلت نسبة عمليات بحث عالية حول مشاهدة مقاطع فيديو لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان ، حيث كانت المتابعة من قبل المواقع الإخبارية أولا بأول بعدما احدث قصته ضجة كبيرة خرجت صداها خارج الحدود المغربية ووصلت إلى قضية راي عام عربية .

شاهد لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان

وقد وضع لكم فريق الموقع مقطع فيديو لحظة انقاذ الطفل المغربي ريان بعد سقوطه في بئر ، وهو على النحو التالي:

انقاذ الطفل المغربي ريان

لا تزال تداعيات الطفل المغربي ريان والعالق في بئر منذ أكثر من 43 ساعة مستمرة، و أفادت اخر الانباء حوله بأنه ما زال يتنفس، موضحاً أن 8 أمتار فقط تفصله عن الحرية.

More than 30 hours, a 5 years-old child named Rayan, fell into a deep well



Now we're all praying for good news



May ALLAH protect and keep him safe



#أنقذوا_ريان

pic.twitter.com/ssZUAT7FlW — MANAL 🇲🇦 ' MꓥⱯERIꓛK 🖤' (@9_ailee_8) February 3, 2022

وأضافت الانباء أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

وتابعت المعلومات أن الأمر بات يتعلق الآن بما يعرف لدى السكان المحليين بأنها "الصوندا"، وهي فتحة عميقة في البئر لكن ضيقة جداً، قطرها 30 سنتيمترا، في حين تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر.

وأكدت المعلومات أن الطفل لا يزال حياً إلا أنه فاقد للوعي والحركة وتجري مساعدته على التنفس باستخدام أنبوب أوكسجين.

Another 12 - year - old boy named Zakaria" proposes volunteering to the officials to go down to the well through a rope to pull the child Rayan He is six years old 💔 #SaveRayan #Morocco #انقذوا_ريان pic.twitter.com/Dc2SNA2d7p — Faiyas90 (@faiyas90) February 3, 2022

كما أوضحت أن متطوعين متخصصين قاموا بمحاولات النزول، لكن صخرة كبيرة أعاقت مهمتهم.

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين. بينما يتابع وزير الصحة المغربي خالد ٱيت الطالب بات العملية ويشرف عليها.

كما أظهرت اللقطات - التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل - الطفل نائما على الأرض، وكأنه يئن بعد أيام من الحصار بلا طعام في عمق البئر السحيقة المظلمة.

وكانت فرق الإنقاذ عمدت منذ يوم الثلاثاء على محاولة النزول إلى البئر لنشل ريان، دون جدوى، لاسيما أن المكان ضيق جدا، ومن الصعب التنفس فيه، ما أثار جدلًا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية للإنقاذ.

seeing this little eating at a depth of 30 meters is devastating, but least he’s eating. if he’s meant to stay alive, he will get out safe; because a human can be dead just because of the hit but this baby stayed ALIVE subhanalah. #أنقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/wtiGHortPB — Shifae🎨 (@sh1fae) February 3, 2022

كذلك ربطت هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير رغم ضيق الحفرة.

فيما تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 متراً فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس. أما مواقع التواصل الاجتماعي ففجعت بصور الطفل تحت وسم #انقذوا_ريان مع التمني له بالصمود والنجاة.

صور انقاذ الطفل المغربي ريان

