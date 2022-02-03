الأونروا في سوريا توزع المساعدات المالية الطارئة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في إقليم سوريا، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بتوزيع المساعدات النقدية الطارئة للدورة الأولى لعام 2022 اعتباراً 06 شباط 2022، والتي ستغطي شهرين لفئتين من المستفيدين على النحو التالي:

-1الأسر أو الأشخاص الأكثر عوزاً وفقراً وفق معايير الاستهداف المسجلة لدى الأونروا والتي يتم تحديث بياناتها بشكل دوري.

وسيكون مبلغ المساعدة المالية بقيمة 75,000 ل.س للشخص الواحد. - أسرة تعيلها امرأة أسرة يعيلها شخص مسن (تجاوز عمره 60 عاما). - أسرة يعيلها أو أحد أفرادها لديه إعاقة، أو أسرة يعيلها أو أحد أفرادها يتيم دون سن الثامنة عشر

2- باقي العائلات المسجلة لدى الأونروا والتي لا تنطبق عليها أي من المعايير المذكورة أعلاه، سيكون مبلغ المساعدة المالية 55,000 ل.س للشخص الواحد يمكن للعائلات التي لم تستلم، المساعدة النقدية السابقة (الدورة الثالثة في عام 2021) أن تقوم بإشعار الأونروا بذلك من خلال مكاتب الاستعلام عن المساعدات المالية ليتم ادراجها لاستلام المساعدة المالية خلال هذه الدورة.

وأوضحت الأونروا أنه سيتم تدقيق هذه العائلات مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم استلام الطلبات الخاصة بذلك اعتباراً من 06 شباط 2022 حتى 03 آذار 2022. في حال وجود اختلاف بين عدد الأشخاص المستحقين والأعداد المدرجة في قوائم التسليم، لن تتمكن الأسرة من استلام المساعدة حتى يتم تحديث بياناتها.

وبينت أنه لن يكون هناك أي تغيير في قيمة المساعدة النقدية بعد استلامها من قبل اللاجئ في حالة ارتباط هذا التغيير بالاختلاف في عدد الأشخاص المستحقين أو متعلقاً بأحد معايير الاستهداف. وسيكون التغيير ساري المفعول خلال الدورات النقدية اللاحقة، وليس خلال الدورة الحالية، لذا يرجى التحقق من البيانات قبل استلام المساعدة النقدية.

ولفتت الأونروا أن طرق توزيع هذه المساعدات بحيث تستلم المساعدات النقدية من مراكز التوزيع، وسيتم تقسيم المستفيدين إلى قوائم أسبوعية موزعة على أربعة أسابيع حيث سيتم إرسال الرسائل الأسبوعية إلى هذه العائلات تتضمن تفاصيل مكان وتاريخ الاستلام النقدي. كما طلب من المستفيدين مراقبة هواتفهم المحمولة (الموبايل) وأن تكون في وضع التغطية دائما من أجل استلام الرسائل.

ونوهت إلى أنه إذا كان مكان تسليم المساعدة المالية من بنك بيمو، فإن الاستلام سيكون حصرياً في نفس الفرع ولا يجوز استلامه من أي فرع آخر، ولكن إذا كان مكان التسليم من شركه الهرم، فمن الممكن استلام المساعدة المالية من أي فرع من الفروع المعتمدة التابعة لشركة الهرم ضمن المدينة التي يقع فيه. على سبيل المثال (يمكن لمنتفعي منطقة دمشق الاستلام من أي فرع معتمد ضمن منطقة دمشق فقط)، أما (المنتفعون في درعا فيمكنهم استلام هذه المساعدة في درعا وفي دمشق أيضاً.

مكاتب الاستعلام عن المساعدة النقدية: دمشق: الرئاسة – مزة هاتف (6133035 / "319 ") موبايل ( 0993344460- 0993344456) الحلبوني (2215974 -2216950) + الاليانس (5444619) حمص: مكتب المنطقة بمخيم حمص هاتف (2125252 (2124492\ حماه: مكتب الأونروا بمخيم حماه هاتف (2413305) اللاذقية: مكتب الأونروا بمخيم اللاذقية هاتف (351614) حلب: مكتب المنطقة بمدينة حلب هاتف (2645217) + مكتب الأونروا / الخدمات الاجتماعية بمخيم النيرب درعا: مكتب المنطقة بمدينة درعا هاتف (221328(