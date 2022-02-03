موعد شهر رمضان 2022 في تركيا، تبقت أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر المسلمون حلول هذه الشهر الفضيل على أحر من الجمر، لما فيه خير وبركة ومغفرة، ففي هذا الشهر تتضاعف العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن شهر رمضان يتضمن طقوسا دينية يمارسها المسلمون تختلف عن باقي أشر السنة، كما تكثر الزيارات وصلة الأرحام بين الأقارب والأحباب والأصحاب والجيران، كما أنه يتضمن ليلة القدر التي تُعد خير من ألف شهر، حيث تتنزل الملائكة والروح فيها، ويحل السلام حتى مطلع الفجر.

ويبحث المسلون عن موعد شهر رمضان 2022 في تركيا، وهو ما توضحه وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للمسلمين في تلك المنطقة، إذ تضع لهم مواعيد حلول شهر رمضان المبارك وفق ما يرصده الفلك، كون الإعلان عن موعد حلول شهر رمضان يختلف من دولة لأخرى وفق رؤية الهلال، فأحيانا يتعذر رؤية الهلال في دولة ويتم رؤيته في منطقة أخرى.

موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

وفي معظم الأحيان تختلف بعض الدول بخصوص موعد حلول الشهر الفضيل، فكل الدول تعتمد على رؤية هلال شهر رمضان في اعلان خاص بها، ففي الكثير من الأوقات تختلف الدول العربية في اعلان أول يوم صيام، فهم يعتمدون بشكل أساسي على رؤية الهلال.

فلسطين تتبع لنظام المملكة العربية السعودية في الإعلان عن أول يوم من شهر رمضان الفضيل، فهي ترسل الخبراء والمختصون ذات العلاقة لرؤية الهلال، فإذا ما تم مشاهدته، فإنها تعلن عن أول يوم صيام، وإذا لم تراه فإنها تؤجل الإعلان لحين رؤيته، والأراضي تتبع رؤية الهلال في المملكة وعلى ذلك تقرر موعد أول يوم صيام.

موعد رمضان في تركيا

ويروج حاليا بين الأتراك عن موعد أول يوم من رمضان المبارك، والذي ينتظره مسلمو تركيا، إلا أن وقف الديانة التركي أعلن لهم عن موعد أول يوم في رمضان 2022.

وأعلن وقف الديانة التركي عن إمساكية رمضان 2022 في تركيا، كما أعلن عن موعد أول يوم من رمضان المبارك في تركيا، حيث سيصادف رمضان 2022 في تركيا يوم السبت 2 أبريل 2022وسيستمر بحسب وقف الديانة التركي حتى 01 مايو / أيار.