الإصابات الأكبر منذ أشهر ..كورونا غزة : 3 وفيات و3321 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 3/2/2022 ، عن تسجيل 3 حالات وفاة وارتفاع الاصابات ليسجل أعلى حصيلة منذ أشهر ليصل لـ ( 3321) بعد اجراء 7641 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 144 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 211367 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 19171 حالة ، واجمالي المتعافين 190423 حالة ، واجمالي الوفيات 1773 وفاة.

وبينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 593004 شخص