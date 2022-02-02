طريقة عمل الكريب بالنوتيلا والشيكولاتة، "كريب النوتيلا" من أشهر حشوات الكريب هي حشوة شوكولاتة النوتيلا والأكثر تقديما في فصل الشتاء

الكريب من الوصفات الغربية التي انتشرت بشكل كبير في معظم الدول العربية، ويعتبر الكريب من الوصفات سهلة التحضير، وفي هذه المقالة سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم" طريقة عمل الكريب بالنوتيلا ووصفة الكريب بالشيكولاتة للشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل الكريب بالنوتيلا والشيكولاتة

المقادير:

- الزبدة : نصف ملعقة كبيرة

- طحين : نصف كوب (منخل)

- سكر : 3 ½ ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب (للحشو)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)





طريقة التحضير

طريقة عمل الكريب بالنوتيلا والشيكولاتة

1. سخني مقلاة واسعة أو مقلاة الكريب لمدة 10 دقائق.

2. ذوبي الزبدة واتركيها لتبرد قليلاً.

3. اخلطي الطحين والسكر والملح في وعاء.

4. اخلطي البيض مع الحليب ثم أضيفي الزبدة والفانيلا وحركي.

5. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والحليب والزبدة وحركي حتى يصبح المزيج سائل وناعم.

6. صبي كمية من الخليط في المقلاة المحماة واتركي الكريب ليتحمر على الجهتين لمدة 30 – 60 ثانية.

7. ضعي الكريب في طبق وادهني النوتيلا ولفيه على شكل رولات وقدميه ساخناً مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة.

وإليكم طريقة عمل كريب الشيكولاتة للشيف سالي فؤاد: