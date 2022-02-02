بالصور وفاة 12 مهاجرًا جراء تجمدهم من البرد قرب الحدود التركية واليونانية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة 12 مهاجرا جراء البرد عند الحدود الفاصلة بين تركيا واليونان.
وحملت أنقرة السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن وفاة هؤلاء المهاجرين، في حين اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حرس الحدود اليوناني بالتصدي لـ22 مهاجرا حاولوا عبور الحدود وتجريدهم من الملابس والأحذية وإبعادهم.
وأشار وزير الداخلية، صويلو، إلى أن 12 من هؤلاء توفوا جراء البرد، مشدّدًا على أن الاتحاد الأوروبي "لا يملك حلولا وضعيفا وليس لديه أي مشاعر إنسانية".
والتقطت السلطات التركية، صورًا لعدد من الضحايا قرب مدينة إيبسالا الحدودية في غرب البلاد.
📆 02.02.2022— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022
📍 Greece Ipsala Border
12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.
EU is remediless, weak and void of humane feelings.
Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB