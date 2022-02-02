بالصور وفاة 12 مهاجرًا جراء تجمدهم من البرد قرب الحدود التركية واليونانية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة 12 مهاجرا جراء البرد عند الحدود الفاصلة بين تركيا واليونان.

وحملت أنقرة السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن وفاة هؤلاء المهاجرين، في حين اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حرس الحدود اليوناني بالتصدي لـ22 مهاجرا حاولوا عبور الحدود وتجريدهم من الملابس والأحذية وإبعادهم.

وأشار وزير الداخلية، صويلو، إلى أن 12 من هؤلاء توفوا جراء البرد، مشدّدًا على أن الاتحاد الأوروبي "لا يملك حلولا وضعيفا وليس لديه أي مشاعر إنسانية".

والتقطت السلطات التركية، صورًا لعدد من الضحايا قرب مدينة إيبسالا الحدودية في غرب البلاد.