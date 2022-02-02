أسعار الذهب اليوم في فلسطين

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 2/2/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية رغم ارتفاع الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

كما نقدم لكم سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.49 شيكل $57.83

سعر الذهب عيار 22 167.29 شيكل $53.01

اسعار الذهب عيار 21 159.69 شيكل $50.60

اسعار الذهب عيار 18 136.87 شيكل $43.38

سعر الذهب عيار 14 106.46 شيكل $33.74

سعر الذهب عيار 12 91.25 شيكل $28.92

اسعار أوقية الذهب 5,676 شيكل $1,799

اسعار جنيه الذهب 1,277 شيكل $404.84

اسعار كيلو الذهب 182,494 شيكل $57,833

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 فبراير 183.71 160.75 137.79 107.17 91.86

31 يناير 183.98 160.99 137.99 107.32 91.99

30 يناير 184.62 161.55 138.47 107.70 92.31

29 يناير 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

28 يناير 184.09 161.08 138.07 107.39 92.04

27 يناير 184.55 161.49 138.41 107.65 92.28

26 يناير 185.94 162.70 139.46 108.47 92.97

25 يناير 189.21 165.56 141.91 110.37 94.61

24 يناير 188.42 164.88 141.32 109.91 94.21

23 يناير 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75