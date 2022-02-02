حكومة الاحتلال تصادق على إنشاء مستوطنة “افيتار” على أراضي جبل صبيح

صادق أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، على مخطط إنشاء مستوطنة “افيتار” التي ستقام على أراضي البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في نابلس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ماندلبليت صادق على المخطط في آخر يوم له في منصبه الذي سيتركه بعد 6 سنوات من الخدمة.

وقالت إن المصادقة على المخطط جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.

وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء المدرسة الدينية من خلال إعلان أراضي البؤرة بأنها “أراضٍ للدولة”، وهي خطوة روج لها غانتس وسيصدر لاحقًا تعليماته بشأن تنفيذ أمر تخطيطها قبيل الإعلان عن ذلك.

وبينت القناة العبرية، أنه بعد الإعلان عن تلك المنطقة بأنها “أراضٍ دولة” سيكون هناك مهلة 45 يومًا لتقديم أي استئناف، وفي حال لم يقدم تلقائيًا سيتم إصدار أمر التخطيط، مشيرةً إلى أن الترويج لذلك يعتمد على استعداد غانتس من خلال تسريع الإجراءات.