اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاربعاء 2/2/2022 ، حملة اعتقالات ودهم واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واعتقلت القوات المحرر جمال عجاج من صيدا بطولكرم.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال أربعة شبان من البلدة القديمة وذلك خلال اقتحامه المنطقة الشرقية في المدينة.

كما اعتقل ياسين صبحي حامد، وعماد ياسين حامد وأحمد ياسين حامد من سلواد شرق رام الله.

ومن الخليل، جرى اعتقال حسان أبو حسين.

واعتقل الاحتلال محمد حمزة عبيد من القدس، وليث كسابرة من بيت عنان شمال غرب العاصمة المحتلة.