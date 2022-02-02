المدارس في الضفة ..بين تعليق الدوام لـ10 والتعليم عن البعد وإعلان الاونروا عن قرارات جديدة

نفى الناطق باسم وزاره التربية والتعليم صادق الخضور اليوم الاربعاء 2/2/2022 في تصريحات إذاعية وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم " الأنباء المتداولة بشأن قرار تعليق الدوام في المدارس الحكومية حتى 12 من شهر شباط/فبراير الحالي، لمواجهة إنتشار فايروس كورونا.

وقال الخضور : " قرار إغلاق المدارس بشكل مؤقت خيار من خيارات عديده تدرسها الوزارة بالتشاور مع وزارة الصحة الفلسطينية للتعامل مع الانتشار الكبير للفيروس في المدارس".

وبحسب الخضور فإن من ضمن هذه الخيارات إطلاق حملة التطعيم الوطني للفئات الطلابية التي يستهدفها التطعيم ولم تحصل على اللقاح بعد.

وكانت مصادر أكدت انه بالرغم من النفي ، الإ أن قرار التعليم عن بعد أصبح شبه جاهز في انتظار الاعلان عن القرار .

ومن جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" اليوم الاربعاء 2/2/2022 ، انها ستعلن قريبا عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسها في الضفة الغربية للمساعدة على حماية طلابنا ومعلمينا ومجتمعنا خلال الموجة الحالية لفايروس كورونا المستجد (أوميكرون -C19 ).

وشددت الاونروا على التزامها بالاستمرار في توفير تعليم ذو جودة للاجئي فلسطين خلال هذه الأوقات الصعبة.

وتشهد مدارس الضفة الغربية انتشارا واسعا في الإصابات بالفايروس تسبب في إغلاق عشرات المدارس بشكل مؤقت.