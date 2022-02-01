لابورتا: ديمبلي اتفق مع نادٍ آخر

تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن التحقيق الذي أجري عن فترة عمل المجلس السابق للنادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.



وقال لابورتا، في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "هناك مدفوعات من المجلس السابق دون سبب، بالإضافة إلى مدفوعات لسبب كاذب، وأخرى بأرقام لا تتناسب مع الواقع".



وأضاف: "لقد أجرينا تحقيقًا في هذا الأمر واكتشفت عمليات مشكوكًا فيها للغاية. لقد حققت وكالة متخصصة في الأمر، لذا قدم النادي الوضع الحالي لمكتب المدعي العام، لتسهيل التحقيق، وكي يعلم الأعضاء الإجراءات التي أدت لتخريب النادي".



وتابع: "لقد ورثنا وضعًا اقتصاديًا بدين فلكي وخسائر فادحة، ولا نريد التواطؤ في تلك الإجراءات التي قادت برشلونة إلى موقف معقد، لذا يجب أن يحدد مكتب المدعي العام إذا كانت هذه السلوكيات تعتبر جريمة".

وواصل: "هناك أيضًا قضية تتعلق بدفع لاعب لعمولة فلكية لمحامٍ وليس من خلال النادي، كما أن بعض الصحفيين تلقوا أموالًا مقابل صمتهم. إن الصحافة تلقت أموالًا من النادي، البعض له سبب والبعض الآخر لأسباب مشكوك فيها، لذا سيتعين على مكتب المدعي العام التحقيق في ذلك الأمر".



وأكمل: "نريد تقليل الخسائر قدر الإمكان والاستمرار في سداد الديون أثناء محاولة زيادة دخل النادي".



واستمر: "ننشر أنباء حزينة بدافع المسؤولية، وكي نوضح أننا لا نتورط الآن أو قبل ذلك في هذا النوع من السلوكيات".



وأردف: "الخبر السار أننا بالأمس أغلقنا الميركاتو من خلال تسجيل أداما، وإذا انتهى كل شيء على ما يرام نستطيع أن نسجل أوباميانج أيضًا".



واختتم: "عثمان ديمبلي؟ عرضنا عليه التجديد الذي أراده، ثم طلبوا المزيد وتعقد الموضوع. لقد فعلنا كل ما في وسعنا لكنه لم يوافق على التوقيع ونعتقد أن لديه اتفاق مع نادٍ آخر".