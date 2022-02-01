"إسرائيل": 67,580 إصابة جديدة بكورونا و227 حالة وفاة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء، تسجيل 67,580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس، الإثنين، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات تأثرا بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة، إلى 8,804 حالات، من بينها 227 حالة وفاة سجلت خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات الخطيرة من جراء الإصابة بكورونا، بحسب المعطيات الرسمية، 1,084 حالة، من بينهم 306 بحال حرجة، و247 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي فيما حين تم ربط 19 شخصا بجهاز "الإيكمو" لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

ووصل عدد الإصابات النشطة 425,008؛ فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة إلى مليونين و928 ألفا و380 حالة. ولفتت الوزارة إلى أن نسبة فحوصات تشخيص كورونا الموجبة بلغت 26.37%.

وبيّنت المعطيات انخفاض معامل تفشي العدوى (R) إلى 0.92؛ ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الأيام السبعة الماضية شهدت تسجيل 446,281 إصابة جديدة، من بينها 1,165 حالة خطيرة.

وتشير تقديرات كبار المسؤولين في جهاز الصحة الإسرائيلي، إلى أنه بحلول نهاية موجة النفشي الحالية، سيصاب ما بين 1.5 مليون إلى مليوني مواطن إسرائيلي بالفيروس، حتى لو استمر التراجع الحالي في الحالة الوبائية.

ومن المقرر أن يجتمع اللجنة الوزارية لمواجهة كورونا (كابينيت كورونا)، وذلك في أول جلسة يعقدها منذ ثلاثة أسابيع، وسط مؤشرات على تراجع موجة تفشي المتحورة أوميكرون الحالية.

ويواصل "كابينيت كورونا" المناقشات حول إلغاء مخطط "الشارة الخضراء"، كما سيتلقى الوزراء معلومات حول السلالات الفرعية الجديدة BA2، والتي تم اكتشافها أيضًا في إسرائيل.