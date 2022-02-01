زوارق الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيد في بحر شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي اتجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين أثناء الصيد في بحر السودانية شمالي غربي مدينة غزة، بكثافة.

وأشار إلى أن الاعتداء الجديد ضد الصيادين في ساعات الصباح الباكر لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أن الصيادين اضطروا إلى الانسحاب نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد التضييق على قطاع الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في بحر غزة، بهدف ضرب هذه الشريحة المهمة في القطاع الاقتصادي، خاصة أن القطاع يعيش في وضع معيشي صعب.