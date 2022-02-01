 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنون المتطرفون، صباح اليوم الثلاثاء 1-2-2022، المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات من المستوطنين اقتحموا، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، حيث قاموا بأداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى الشريف.

ويقوم المستوطنون بشكل شبه يومي باقتحام الى مسجد الاقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي تسهل عملية دخولهم للأقصى، مقابل التضييق على المصليين الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الأقصى الشريف.