في حصيلة هي الأكبر منذ أشهر في قطاع غزة : 8 وفيات و 2549 إصابة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 1/2/2022 عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ عدة اشهر هي بلغت الوفيات 8 وفيات وإصابة "2549" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 5499 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 205577 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 13789 حالة ، واجمالي المتعافين 190023 حالة ، و اجمالي الوفيات 1765 وفاة

وبشأن التطعيمات ، بينت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة٠ ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 587795 شخص