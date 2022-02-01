في حصيلة هي الأكبر منذ أشهر في قطاع غزة : 8 وفيات و 2549 إصابة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:07 ص
01 فبراير 2022
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 1/2/2022 عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ عدة اشهر هي بلغت الوفيات 8 وفيات وإصابة  "2549" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 5499 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  118 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين  205577 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 13789 حالة  ، واجمالي المتعافين 190023 حالة ، و اجمالي الوفيات  1765 وفاة

وبشأن التطعيمات ، بينت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة٠ ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 587795 شخص

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