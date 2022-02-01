التعليم: أزمة جامعة بيرزيت في طريقها للحل

أكد المدير وزارة التعليم العالي وأحد الوسطاء لحل أزمة جامعة بير زيت رائد بركات، ما يجري في جامعة بير زيت ننظر إليه على محمل الجد، معتبراً أن كافة الأطراف لديها حس وطني عالي لإنهاء الأزمة.

وقال بركات :"الوزارة تحركت من اجل العمل على إنهاء أزمة جامعة بير زيت ، ولا زلنا نتابع مجريات الاحداث من البداية مع كل الإطراف".

وأضاف :"أزمة جامعة بير زيت في طريقها للحل، وان شاء الله نسمع حللً للأزمة خلال الأيام المقبلة.

وأشار بركات إلى أن الحل المرتقب سيحفظ حقوق جميع الأطراف في الجامعة سواء الحركات الطلابية أو إدارة الجامعة.

ولفت إلى أن الوزارة في هذه المجالات تعي الحدود الفاصلة التي يجب ان يلتزم بها كافة الأطراف، ومنذ اللحظة الأولى للأزمة لم ينقطع الحوار بين كافة الأطراف.

ويشار الى ان 22 يوماً على اعتصام الأطر الطلابية داخل الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت بالضفة المحتلة، وعدم استئناف الدوام الإداري من جديد، رغم كافة المُبادرات للحل من جهات متعددة.

الحوار مازال مفتوحاً هذا ما أكدته إدارة الجامعة، وممثلو الكتل الطلابية، للبحث حول حلول للأزمة الراهنة التي تعصف بالجامعة منذ 22 يوماً، أغلق فيها ممثلو الكتل الطلابية حرم الجامعة أمام الدوام، لكنه مفتوح للاعتصام للمطالبة بعدة مطالب.

بيان جامعة بيرزيت

وكانت جامعة بيرزيت أصدرت بياناً عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أعربت فيه عن أسفها لاستمرار ممثلي الكتل الطلابية في اغلاق حرم الجامعة منذ أربعة أسابيع، ومنع الأساتذة والموظفين من دخوله هذا اليوم 2022.01.29، مما أعاق انتظام العملية التعليمية التي كان أعلن عنها مجلس الجامعة سابقاً.

وقال البيان:"إن استمرار هذا الاغلاق أمام 15 ألف طالب وأكثر من 1000 أستاذ وموظف يلحق أبلغ الأذى بمصالح الطلبة والعاملين، وبقدرة الجامعة على أداء مهامها الوطنية والأكاديمية والمجتمعية، ويضع الجامعة امام تحديات وخيارات صعبة."

وأعاد مجلس الجامعة تأكيد موقفه بأن أفضل الطرق لمعالجة الازمة الراهنة تأتي من خلال حوار مفتوح في حرم جامعي مفتوح."

الكتل الطلابية

نادر عويضات منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت قرب رام الله، أكد في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، استمرار الاعتصام المفتوح داخل الحرم الجامعي، وإغلاقها أمام الدوام الإداري، مشدداً على أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجامعة حول مطالبهم.

وبين عويضات، أن باب الحوار لم يغلق مع الجامعة ومازال مفتوحاً للتدخلات والمناقشات وعرض المبادرات، منوهاً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي طرحت على الكتل الطلابية وإدارة الجامعة.