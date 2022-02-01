بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاظ بأعداد كبيرة تمهيداً لهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم

اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 1/2/2022 ، مخيم شعفاط بالقدس المحتلة ، وحاصرت منزل الشهيد فادي ابو شخيدم .

وقال مراسلنا أن قوات كبيرة توجهت للمخيم وحاصرت منزل الشهيد فادي ابو شخيدم تمهيداً لهدمه .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدت مساء الأحد، أمرا نهائيا بهدم منزل منفذ عملية القدس عند باب السلسلة، الشهيد فادي أبو شخيدم، حيث أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الأمر صدر بعد رفض التماس قدّمته عائلة الشهيد، لمنع هدم منزلها.

واستشهد أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط، صباح الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برصاص شرطة الاحتلال، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة.