بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة طالت 35 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 1/2/2022 حملة اعتقالات واسعة في مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله طالت 35 معتقلا، فيما أصيب شاب خلال مهاجمة الكلب البوليسية له.

وبحسب مصادر محلية في المخيم، فقد قامت قوات الاحتلال بالإفراج عن عدد منهم بعد إجراء تحقيق ميداني معهم، ولكن لم تتضح حتى الأن الأعداد النهائية للمعتقلين.

وبحسب المصادر فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم حوالي الساعة الثالثة فجرا، وشنت حملة اعتقالات عشوائية وداهمت عشرات المنازل في المخيم، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في المخيم.

وبحسب ما قالت المصادر لفلسطين اليوم، فقد اقتحمت المخيم في البداية قوة خاصة ساندتها فيما بعد أربعة جيبات اعتقال، فيما حاصر المخيم قوة كبيرة من 20 دورية.

وأحدثت قوات الاحتلال خرابا كبيرا في منازل المواطنين في المخيم خلال عمليات الاقتحام من تفجير للأبواب المنازل وتخريب محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على المسجد بتفجير أبوابه.

واستمرت حملة الاعتقالات حتى الساعة السابعة والصف صباحا وانسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

وفيما يلي اسماء كافة المعتقلين :

١. أحمد خالد صباح- تقوع شرق بيت لحم

٢. سامي علي صباح- تقوع

٣. محمود كامل صباح- تقوع

٤. ياسين يوسف صباح- تقوع

٥. أمجد نايف صباح- تقوع

٦. مؤمن سليم صباح- تقوع

٧. محمد خلف صباح- تقوع

٨. محمد علي صباح- تقوع

٩. المحرر مجدي أبو سمرة- قلقيلية

١٠. أحمد ذياب- بيتا جنوب نابلس

١١. محمد العطعوط- مخيم الأمعري برام الله

١٢. حمادة أبو نبيل- مخيم الأمعري

١٣. الفتى بلال الجعبري- القدس

١٤. موسى سليم- القدس

* تسليم بلاغات استدعاء لكل من محمد سليم صباح وإبراهيم فؤاد صباح وأحمد رياض صباح ومحمد سالم صباح من تقوع

١٥. نمر أبو رياض- قطنة شمال غرب القدس

١٦. يزن عابد- رام الله

١٧. كفاح طملية- مخيم الأمعري

١٨. مجاهد جاد الحق- مخيم الأمعري

١٩. حمزة حماد- مخيم الأمعري

٢٠. حمزة عقل- مخيم الأمعري

٢١. فتحي السلمي- مخيم الأمعري

٢٢. عمر ابو عطية- مخيم الأمعري

٢٣. احمد براش- مخيم الأمعري

٢٤. مهند سمارة- مخيم الأمعري

٢٥. محمود السخوي- مخيم الأمعري

٢٦. حمادة حماد- مخيم الأمعري

٢٧. محمود ريتا- مخيم الأمعري

٢٨. محمد الشحري- مخيم الأمعري

٢٩. عوض النبالي- مخيم الأمعري

٣٠. عبد السخوي- مخيم الأمعري

٣١. محمد السخوي- مخيم الأمعري

٣٢. حسين أبو رضوان- مخيم الأمعري

٣٣. محمد سلامة- مخيم الأمعري

٣٤. محمد اللولو- مخيم الأمعري

٣٥. زيد خالد أبو كويك- البيرة