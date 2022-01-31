وفد الجهاد الاسلامي يعرض رؤية الحركة لاستعادة الوحدة

أجرى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأخ د. محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية، اليوم الإثنين، لقاءات معمقة مع الإخوة المسؤولين في الجزائر الشقيق.

وجرت اللقاءات في جو أخوي يتسم بالمسؤولية والحرص الكبير على استعادة الوحدة الفلسطينية.

وأكد وفد الحركة على أن إعادة بناء م. ت. ف. كمرجعية وطنية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو المدخل الطبيعي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك بانتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن الانتخاب والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها. يكون المجلس هو سيد نفسه، ليستعيد دور المنظمة الكفاحي، ويعيد الاعتبار لميثاقها الوطني.

ووصل وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة د. محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية ،السبت الماضي 29يناير 2022، الأراضي الجزائرية عقب تلقيه دعوة من الرئاسة الجزائرية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.