تحديث الان تردد قناة مكملين الفضائية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd

تردد قناة مكملين الفضائية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة تردد قناة مكملين من أجل مشاهدة البرامج ونشرات الاخبار وكل ما تبثه على الشاشة على مدار الساعة بدون توقف يذكر ، وخلال الساعات الماضية تزايدت نسبة عمليات البحث على محرك جوجل الشهير حيث يطلب الجمهور الحصول على إشارة من أجل ضبطه والاستمتاع بأوقات جميلة ورائعة أمام الشاشة .

ونقدم لكم تردد قناة مكملين الفضائية الجديد 2022 حيث يمكن لكم الان ضبط التردد بكل اريحية تامة ومشاهدتها طوال الوقت بدون تقطيع أو تشويش ، وقد سجلت قناة مكلمين نسبة مشاهدات واسعة جدا تجاوزت العديد من القنوات المحلية والعربية .

تعريف قناة مكملين

قناة مكملين الفضائية، هي قناة مصرية تعمل في المجال السياسي، مجاناً بدون تشفير في نقل برامجها المختلفة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث، كما تعرض برامج مختلفة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي في نقل الحقيقة كاملة بكل صدق وشفافية.

تعرض قناة مكملين الأولى على كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

وتعرض القناة البرامج الإخبارية المصرية وبرامج توك شو سياسية، حيث تتحدث عن الأحداث المصرية الداخلية والسياسية وتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها الشعب المصري.

تردد قناة مكملين الجديد 2022 على النايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD

سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD

هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD