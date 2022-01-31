تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 31/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب اليوم في فلسطين والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، وسعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونعرض عليكم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.63 شيكل $57.53

سعر الذهب عيار 22 168.33 شيكل $52.74

اسعار الذهب عيار 21 160.68 شيكل $50.34

اسعار الذهب عيار 18 137.73 شيكل $43.15

سعر الذهب عيار 14 107.12 شيكل $33.56

سعر الذهب عيار 12 91.82 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب 5,711 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب 1,285 شيكل $402.72

اسعار كيلو الذهب 183,631 شيكل $57,531

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 يناير 184.62 161.55 138.47 107.70 92.31

29 يناير 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

28 يناير 184.09 161.08 138.07 107.39 92.04

27 يناير 184.55 161.49 138.41 107.65 92.28

26 يناير 185.94 162.70 139.46 108.47 92.97

25 يناير 189.21 165.56 141.91 110.37 94.61

24 يناير 188.42 164.88 141.32 109.91 94.21

23 يناير 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

22 يناير 186.00 162.75 139.50 108.50 93.00

21 يناير 185.04 161.91 138.78 107.94 92.52