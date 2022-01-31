أسعار الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 ص
31 يناير 2022
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 31/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب اليوم في فلسطين والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، وسعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونعرض عليكم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      183.63 شيكل      $57.53

سعر الذهب عيار 22 168.33 شيكل      $52.74

اسعار الذهب عيار 21      160.68 شيكل      $50.34

اسعار الذهب عيار 18      137.73 شيكل      $43.15

سعر الذهب عيار 14 107.12 شيكل      $33.56

سعر الذهب عيار 12 91.82 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب   5,711 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب   1,285 شيكل $402.72

اسعار كيلو الذهب    183,631 شيكل     $57,531

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

30 يناير     184.62     161.55     138.47     107.70     92.31

29 يناير     184.59     161.52     138.44     107.68     92.29

28 يناير     184.09     161.08     138.07     107.39     92.04

27 يناير     184.55     161.49     138.41     107.65     92.28

26 يناير     185.94     162.70     139.46     108.47     92.97

25 يناير     189.21     165.56     141.91     110.37     94.61

24 يناير     188.42     164.88     141.32     109.91     94.21

23 يناير     185.51     162.32     139.13     108.21     92.75

22 يناير     186.00     162.75     139.50     108.50     93.00

21 يناير     185.04     161.91     138.78     107.94     92.52

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