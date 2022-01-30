على ماذا تدل برودة اليدين ؟

يعد الحديد أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها للجسم للقيام بمختلف وظائفه الحيوية ولقيام الإنسان بأنشطته اليومية بكفاءة.

ويسبب نقص مستويات الحديد بالجسم إلى عجز خلايا الدم الحمراء عن حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور عدة علامات تحذر من نقصان فقر الدم الناتج عن هذا العنصر المهم، من بين تلك العلامات ما يلي:

التعب الشديد

الضعف

الجلد الشاحب

ضعف الشهية

ألم في الصدر، مصحوب بسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.

صداع أو دوار

برودة اليدين والقدمين

التهاب اللسان

هشاشة الظافر

وينصح الأطباء من يلجؤون إلى مكملات الحديد بعدم الإكثار منها لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك تحفظ مكملات الحديد بعيدا عن متناولهم.