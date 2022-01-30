وصفة لتقوية المناعة ضد "كورونا"

يحتاج المصاب بفيروس "كورونا" إلى مجموعة من الأطعمة التي تزيد معدل الأيض لديه وتعزز مناعته، بالإضافة لضرورة غناها بالفيتامينات، وأن تكون سهلة الهضم على المعدة.

أفاد عدة أطباء مختصين في مجال الصحة بأن الحفاظ ععلى نظام غذائي غني بالفواكه والخضار يؤدي إلى تعزيز المناعة، خاصة أثناء الإصابة بالمرض الذي يؤثر كثيرا على الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي.

وبحسب ما نقلته مجلة "فوربس" عنهم، فإن الأطعمة الخفيفة تفيد أيضا في حال حدوث التهابات لأنها تكون خفيفة أثناء البلع، وخصوصا أن "أوميكرون" من أولى أعراضه النهاب الحلق.

ووفقا للأطباء يجب الحرص على تناول البطاطا الحلوة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا الدهنية بما في ذلك الأسماك.