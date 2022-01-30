الشخرة يرد بشأن اتخاذ قرارات بالإغلاق ويوضح سبب اكتظاظ  مراكز فحص كورونا

أكد الدكتور كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة اليوم الأحد 30/1/2022، ان ارتفاع حالات الإصابات في الأيام السابقة مرتبط بسوء الحالة الجوية ، بالإضافة الي عدم الالتزام ، وانتشار أوميكرون" بسرعة كبيرة في ظل عدم التزام الكمامات والتجمعات أثناء المنخفض الجوي .

واشار الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الى ارتفاع اعداد الاصابات لـ5000 حالة ’ وارتفاع نسبة الايجابية بين 30_40% وهو ما يعادل 15 ألف حالة من الإصابات الفعلية في صفوف المواطنين في فلسطين .

واعتبر الشخرة ان الشئ الخطير الذي قد نمر به هي زيادة اعداد المُدخلين للمشافي والتي بلغت 156 حالة تعاني من إصابات خفيفة وخطيرة ، بالإضافة الى وجود 30 حالة على أجهزة التنفس .

وتابع : " الجميع ينتظر الاغلاقات والقرارات والمشددة ،ونحن نقول " إذا كانت هناك حالات أكثر فأكثر سيتم رفع توصيات في حينه "، معتبراً ان ابرز القرارات التي يجب ان تتخذ هي عدم المساح للمواطنين الغير المطعمين بدخول المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية دون تطعيم ".

ورداً على الاكتظاظ في مراكز الفرز ،بين الشخرة ان السبب يكمن في توجه المواطنين في نفس الوقت ،" الفترة الصباحية : مشيراً الى انه تم فتح مركزين للفرز 0

وكانت وزارة الصحة برام الله قد اعلنت بالأمس ان اجمال الاصابات بلغت 5687 ، وتسجيل 6 وفيات .