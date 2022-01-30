الطقس: أجواء شديدة البرودة



يكون الجو اليوم الاحد 30/1/2022 صافياً الى غائم جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 31/1/2022: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 1/2/2022: يكون الجو غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.