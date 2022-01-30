بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد 30/1/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في محافظة القدس.

وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات في مدينة القدس طالت أشرف الهدرة، مجدي الهدرة، هيثم ابو الهوى، محمود بكر أبو الهوى، محمد وائل أبو الهوى، محمد غانم مصطفى.

كما طالت الاعتقالات في مدينة القدس محمد موسى مصطفى، أمير مجدي مصطفى، داود أبو ريالة، عبد بلال محمود، هيثم عبيد، حسين عبيد، أنس قراوي.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما واعتقلت نديم عبد الحميد الخطيب، عودة سلام الخطيب، محمد الخطيب.

وفيما يلي أسماء الأسرى :

١. محمد الخطيب- حزما شرق القدس

٢. أشرف الهدرة- القدس

٣. مجدي الهدرة- القدس

٤. هيثم أبو الهوى- القدس

٥. محمود بكر أبو الهوى- القدس

٦. محمد وائل أبو الهوى- القدس

٧. محمد غانم مصطفى- القدس

٨. نديم عبد الحميد الخطيب- حزما

٩. عودة سلام الخطيب- حزما

١٠. محمد موسى مصطفى- القدس

١١. أمير مجدي مصطفى- القدس

١٢. داود أبو ريالة- القدس

١٣. عبد بلال محمود- القدس

١٤. هيثم عبيد- القدس

١٥. حسين عبيد- القدس

١٦. أنس قراوي- القدس