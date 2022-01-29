فضيحة مدوية داخل جيش الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، أن المحكمة العسكرية "الإسرائيلية"، قررت سجن ضابط في جيش الاحتلال لمدة 18 شهرًا، لتصويره عشرات المجندات "بشكل سري".

وقالت الصحيفة العبرية :"إن الملازم روم أبيرغيل، اعترف بأنه مذنب في 45 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولة التحرش الجنسي بعدد من المجندات".

وأوضحت أن المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" برئاسة القاضي الكولونيل شاحر غرينبيرغ، حكمت على الضابط بالسجن 18 شهرا، لتصويره عشرات المجندات خلال لحظات خاصة على مدار عامين.

وأشارت إلى أن الحكم يتضمن تخفيض رتبة الضابط إلى رتبة "خاص". مبينة بأن النيابة العسكرية طالبت في البداية بالسجن لمدة 3 أعوام، لكن جرى تخفيض الحكم لاحقا.

وكانت النيابة العسكرية "الإسرائيلية"، قد وجهت في البداية 81 تهمة للضابط المذكور، لكن جرى تخفيض العدد مع إقراره بالذنب.

وأضافت الصحيفة :"أنه جرى التعرف على نحو 30 مجندة وقعت ضحية لتصرفات هذا الضابط".

ولفتت إلى أن الضابط، اعتذر إلى ضحاياه في المحكمة وقال :"إنه لم يسع إلى نشر الصور على آخرين، علمًا أن المحققين وجدوا أكثر من 1000 صورة وفيديو على أجهزته الخاصة".