مصادر: وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل الجزائر اليوم السبت

أكدت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم"، أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي؛ وصل اليوم السبت 29يناير 2022، الأراضي الجزائرية عقب تلقيه دعوة من الرئاسة الجزائرية.

وأوضحت المصادر أن الوفد وصل برئاسة رئيس الدائرة السياسية للحركة د. محمد الهندي، لافتة إلى أن وفد الحركة سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر اوضاع القضية الفلسطينية، وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية، وبناء المرجعية الوطنية.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أكدت لـ"فلسطين اليوم" في وقت سابق، أن دعوة الجزائر ستوجه لخمسة فصائل فلسطينية لزيارة الجزائر، وهي "فتح وحماس والجهاد والجبهة الديقراطية، والجبهة الشعبية القيادة العامة".

وبينت المصادر الخاصة، أن الوفود لن تأتي إلى الجزائر مجتمعة، إنما سيحضر كل وفد على حده أولا وبشكل منفصل، موضحة ان الجزائر ترغب بالاستماع الى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته، على ان تحدد الخطوة التالية في ضوء النتائج .

ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.