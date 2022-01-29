"ذهبية القدس" .. ملتقى دولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في العاصمة بيروت

‏أعلنت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين (GCRP)، عن إقامة ملتقى دولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت الحملة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قبل أيام، أنّ الملتقى الذي سيعقد في 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، وينتهي في 2 شباط/فبراير المقبل، سيشهد تقليد الرياضيين المناهضين للتطبيع "ذهبية القدس".

وأشارت الحملة، إلى أنّ التكريم "سيشمل رياضيين أبطال من عدة دول، انسحبوا من منافسات وألعاب رياضية دولية؛ رفضاً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".

والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، هي تجمع لمؤسسات مجتمع مدني من 80 بلداً حول العالم؛ لدعم حق العودة إلى فلسطين، بحسب القائمين على الحملة.