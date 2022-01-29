شرطة المرور توضح حالة الطرق في غزة لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في تقرير الشرطة الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 29/01/2022"، تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 29/01/2022"

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط.



👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..