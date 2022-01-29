لجان الصيادين: انقلاب حسكة أحد الصيادين في عرض بحر السودانية شمال القطاع

أعلن اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن انقلاب حسكة أحد الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين لـ"فلسطين اليوم"، إن "حسكة صيد تعود ملكيتها للصياد رمضان أبو ورده تعرضت لعملية انقلاب في عرض بحر مدينة السودانية شمال قطاع غزة بفعل ارتفاع الامواج".

ولفت بكر إلى أن جميع الصيادين الذين كانوا على متن الحسكة بخير، مشيراً إلى أن بعض الاضرار وقعت في شباك الصيادين.

يذكر أن الشرطة البحرية بغزة قررت، مساء أمس الجمعة، السماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل بحر غزة نظرًا لانخفاض منسوب الأمواج.