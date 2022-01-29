نقطة اشتباك جديدة تدخل على خط اشتباك الضفة وتحذيرات من ملاحقة الاحتلال للمقاومين

في أعقاب انتهاء «انتفاضة الثلوج» في القدس ليلة الجمعة، وقعت 4 عمليات إطلاق نار متتالية خلال 4 ساعات في الضفة، أُولاها عندما أطلقت مركبةٌ النار تجاه نقطة لجيش العدو قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، والثانية استهدَف خلالها مقاوِمون برجاً عسكرياً عند حاجز «دوتان» جنوب جنين، ثمّ فتح مقاومون، في الثالثة، النار تجاه دورية لقوات الاحتلال أثناء تواجدها قرب قرية بير الباشا في جنين، لتَختتم الليلة أحداثها بحادثة رابعة أُطلقت فيها نيران كثيفة نحو بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في بيتا قرب نابلس.

وكانت منطقة شرق نابلس شهدت عمليتَي إطلاق نار خلال اليومين الماضيين، ما يشي بدخول نقطة اشتباك جديدة إلى المشهد المشتعل في الضفة. وجاء هذا في وقت أَطلق فيه شبّان مطلوبون لجيش العدو دعوات إلى الفلسطينيين لتجنُّب الدخول بمركباتهم إلى أزقّة البلدة القديمة ليلاً، وإبلاغ المطلوبين مسبقاً في حال اضطرّوا لذلك.

ويفسّر مصدر، لـ«الأخبار»، هذه الدعوات بأنها «تأتي في إطار الحذر من العدو، والاستعداد لمواجهة عملية لقوّة خاصة إسرائيلية قد تقع في أيّ لحظة بمدينة نابلس، في ظلّ وجود عدد من المقاومين المطارَدين» هناك.