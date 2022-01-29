أسير من نابلس يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم السبت، أن الأسير حمزة يوسف عارف الحاج محمد (35 عامًا) من مدينة نابلس بالضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت المهجة في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/01/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (33) عامًا، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير حمزة الحاج محمد ولد بتاريخ 26/12/1986م وهو أعزب؛ وتلقى تعليمه في مدارس مدينة نابلس ليتشرب منها العلم والأدب والثقافة وحب الجهاد لتشهد على تفوقه في مختلف المراحل التعليمية، وبعد نجاحه في الثانوية العامة سعى إلى الالتحاق بإحدى جامعات الجمهورية العربية السورية لكن كل محاولته باءت بالفشل، حيث كان العائق الذي حال بينه وبين ذلك هو تعنت الاحتلال ومنعه من السفر، وإصرارًا منه على تحقيق حلمه التحق بجامعة النجاح حاضنة الأسرى والشهداء ليعود الاحتلال ويقتل ذلك الحلم باعتقاله؛ وبقوة وعزيمة المثابر استنهض همته التي حاول الاحتلال أن يدمرها؛ والتحق بالجامعة أثناء اعتقاله وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص التاريخ بتقدير امتياز؛ وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية ودراسات إسرائيلية؛ والأسير حمزة هو نجل الراحل المرحوم يوسف العارف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس؛ والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل 8 أعوام، وهو منسق مجلس الشورى العام لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.