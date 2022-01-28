71إصابة جديدة بفايروس كورونا في سلفيت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:55 م
28 يناير 2022
كورونا سلفيت
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أعلن محافظ محافظة سلفيت عبدالله كميل، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وأوضح المحافظ كميل أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 33 سلفيت ، 5 كفر الديك، 4 الزاوية، 1 كفل حارس، 2 ياسوف، 4 دير استيا،3 مردة، 8 بروقين ، 2اسكاكا ،1 سرطة ،1 قراوة بني حسان ، 5 حارس،2 رافات.

ويشهد المنحني الوبائي في فلسطين، ارتفاعاً ملحوظاً، اذ أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفق ما جاء في تقرير الوزارة اليومي للحالة الوبائية في فلسطين خلال ال٢٤ الماضية.

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