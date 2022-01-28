71إصابة جديدة بفايروس كورونا في سلفيت

أعلن محافظ محافظة سلفيت عبدالله كميل، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وأوضح المحافظ كميل أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 33 سلفيت ، 5 كفر الديك، 4 الزاوية، 1 كفل حارس، 2 ياسوف، 4 دير استيا،3 مردة، 8 بروقين ، 2اسكاكا ،1 سرطة ،1 قراوة بني حسان ، 5 حارس،2 رافات.

ويشهد المنحني الوبائي في فلسطين، ارتفاعاً ملحوظاً، اذ أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفق ما جاء في تقرير الوزارة اليومي للحالة الوبائية في فلسطين خلال ال٢٤ الماضية.