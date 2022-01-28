الاحتلال يعتقل شابا من جنين قرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من عجة جنوب جنين على حاجز عسكري قرب رام الله.

وأفادت مصادرمحلية،أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق هلال ذياب معالي (29 عاما) من عجة، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة مداهمات اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، وتركزت في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة عرف منهم: عدي داري ، علاء داري ، قصي داري ، محمد هيثم مصطفى ، صلاح أسامة ، إلياس الكالوتي ، الطفل خطاب قنبر ، تحسين أبو عاهد.