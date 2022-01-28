بلدية غزة تصدر بيانا بشأن حادثة وفاة الطفل السرسك

أصدرت بلدية غزة ، مساء اليوم الجمعة، بياناً حول حادثة وفاة الطفل أسامة السرسك في مكب النفايات شرق مدينة غزة.

وجاء في بيان البلدية الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن البلدية وأمام هذا الحادث تؤكد على تعاونها الكامل مع جهود التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، داعية الجميع للتروي في انتظار نتائج التحقيقات.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صادر عن بلدية غزة

حول حادثة وفاة الطفل أسامة السرسك..

🔸 تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطفل "أسامة السرسك" مساء الخميس 27 يناير 2022 في مكب النفايات الشرقي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

🔸 وأمام هذا الحادث؛ فإننا في بلدية غزة نؤكد على تعاوننا الكامل مع جهود التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، وندعو الجميع للتروي في انتظار نتائج التحقيقات.

بلدية غزة

٢٨ يناير/ كانون ثاني ٢٠٢٢