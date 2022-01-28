بكيرات: حملة الفجر العظيم رسالة واضحة للاحتلال أن كل محاولات تقسيم الأقصى لن تنجح

أكد نائب مدير عام دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، أن حملة الفجر العظيم رسالة واضحة للحفاظ على المقدسات وكذلك رسالة للمحتل أنه مهما فعلت واعتقلت فللأقصى أهله وكل محاولات تقسيمه لن تنجح.

وقال بكيرات خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " الارتباط بالمسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يقف أمامه أي عائق سواء الاحتلال أو غيره و أهل فلسطين عندما يشعرون أن هناك عوائق أمامهم للوصول إلى المسجد الأقصى يزدادوا تمسكا وتجذراً بالأقصى"، مؤكداً أن سوء الأحوال الجوية حالت دون وصول الكثير من كبار السن والصغار والنساء.

وأضاف :" وصول 25 ألف مصلي للمسجد الأقصى رغم سوء الأحوال الجوية دلالة على الارتباط بالمسجد، ورسالة للاحتلال مفادها أن كل اجراءاتك القمعية لن تعيقنا من الوصول إلى الأقصى"، لافتا إلى أن أهل القدس أخذوا على عاتقهم حماية وحراسة المسجد الأقصى وبالتالي كلما تزاحموا عند بوابات المسجد يبعثوا بذلك رسالة للعالم أجمع أن محاولات الاحتلال لخطف القدس فاشلة وبائسة

وأشار إلى أن توافد آلاف المواطنين إلى المسجد الأقصى رغم عراقيل الاحتلال وسوء الأحوال الجوية يؤكد أنهم أصحاب قضية ولن يتركوا المسجد.

وأدى المئات من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

ورغم درجات الحرارة المنخفضة جداً والأمطار زحف المئات من المواطنين من الضفة الغربية، والداخل المحتل لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.