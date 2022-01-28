إيزنكوت: حاولنا اغتيال سليماني

قال رئيس الأركان السابق “غادي إزنكوت” في الجزء الثاني والأخير من المقابلة معه، والتي ستنشر غداً الجمعة في ملحق معاريف نهاية الأسبوع، فقط “يوسي كوهين ورون درامر وبنيامين نتنياهو” تعاملوا مع مسألة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ولم يتحدث أحد إلى المنظومة العسكرية، مضيفًا: “بالنسبة لنا، كان الأمر كأنه عاصفة رعدية في يوم صاف، أعتقد أن هذا كان خطأ استراتيجياً”.

وفي مقابلة موسعة ستنشر كاملة غداً، يتحدث إيزنكوت عن التهديد الإيراني، والاتفاق النووي، والهجمات في سوريا، وأنفاق حزب الله، وكذلك عن كيفية القضاء على قاسم سليماني وحرب “الجيش الإسرائيلي” المجهولة ضد “داعش”.

كما يقول إيزنكوت في مقابلة: “عندما دخل نتنياهو مكتب رئيس الوزراء وكشف له غابي أشكنازي ما تم فعله بشأن القضية الإيرانية، حسب الوصف، بيبي أصيب بالذهول وأخذ الأمر بجدية شديدة، لقد تم بالفعل تخصيص ميزانيات كبيرة لأولمرت، ونتنياهو يواصل تكريس أموال مخصصة لهذه القضية، وصول بيبي ساعد على تسريع عمليات بناء القوة”.

لقد وضع كل من باراك ونتنياهو ثلاثة مبادئ لاستخدام القوة ضد إيران: ستكون هناك القدرة، وضرورة، أي “السكين على العنق”، وأن تكون هناك شرعية دولية، لا يمكنك أن تفعل ذلك تمامًا، بمفردك، دون سابق إنذار، إنه حدث إقليمي وعالمي له معان عميقة جداً، الخطاب الذي يدور حوله ليس جدياً بما فيه الكفاية “.

وحول انسحاب الأمريكيين من الاتفاق، قال رئيس الأركان السابق: “هذا خطأ استراتيجي في ضوء حقيقة أنه حرر الإيرانيين من قيود معينة، وحين بدأوا في خرق الاتفاق كان لديهم شرعية لهذه الخروقات، بسبب الانسحاب الأمريكي والحالة أصبحت العقوبات جزئية، لا رقابة، الصينيون والروس لا يتعاونون مع الأميركيين”.

وهناك عنصر آخر يسمى أمريكا، الولايات المتحدة اليوم مختلفة عما كانت عليه في عام 2015، إن مدى إقامة الإيرانيين وزنا للأمريكيين عنصر مهم للغاية، وللأسف في الوقت الحالي هم لا يحسبون لهم حساب، ولا يأخذون في الحسبان هجومًا أمريكيًا، إنهم يستغلون الوضع وهذه مشكلة”.

هل تستطيع “إسرائيل” شن مثل هذا الهجوم بمفردها؟

“الأمر معقد.. لنأخذ الولايات المتحدة، عندما تقوم بإرسال طائرات F35، لا يحتاجون منك أن تبلغهم بالأمر، فهم يعرفون ذلك، كل شيء متصل بأنظمتهم، ولا تنس أنه بعد معركة صغيرة في “حارس الأسوار” ركضت إليهم للحصول على قطار جوي من الصواريخ الاعتراضية والأسلحة، وهناك مسألة الشرعية الدولية”.

“في اليوم التالي، كل هذه الأشياء تحتاج إلى العمل عليها، “بالمناسبة من ناحية تتصرف بعد “حارس الأسوار” كما لو كنت بعد حرب يوم الغفران (حرب 1973)، ومن ناحية أخرى عندما يأتي مبعوث الرئيس الأمريكي “روب مالي” إلى هنا، فأنت تعلن أنك لن تقابله”.

تقصد، مثل رئيس الوزراء" بينت"؟

“نعم، إنها مشكلة، إنها غريبة جدًا، من الصعب بالنسبة لي أن أفهم لماذا يجب الإدلاء ببيان قبل وصول المبعوث الرئاسي بأن رئيس الوزراء لن يقابله، هناك بعض الغطرسة هنا لأغراض داخلية، شيء من هذا القبيل، أنا أتفهم القلق الكبير من بيبي، لكن لكسب نقطة ونصف في العلاقات العامة يجب عليك ألا تفعل مثل هذا الشيء”.

محاولة اغتيال سليماني

اغتيل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على يد الأمريكيين في كانون الثاني/يناير 2020، ويكشف إيزنكوت في المقابلة كيف أن “إسرائيل” كادت أن تغتاله قبل نحو عام ونصف، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على مرتفعات الجولان.

قال إيزنكوت: “في عملية بيت الورق”، نجا سليماني من الموت”، “كان هناك قرار، حصل على الموافقات، بإلحاق الضرر- على خلفية هذا الحدث- في أي شخص يعمل ضدنا، مهما كانت رتبته، قررنا أن يكون الشخص المستهدف بالاغتيال في قيادة العمليات الميدانية أو قيادة العمليات المشتركة أو أي شيء يوازيها، وذلك بناء على القرار الذي تم إعطاؤنا إياه، فكل من يعمل ضدنا يعتبر ميتا، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى سليماني.

كيف ولدت المعركة بين الحروب؟

“بدأ النشاط الأول في أيام “غابي أشكنازي”، حسب علمي حوالي عام 2008 أو 2009، كنت قائد القيادة الشمالية، وطلبت من رئيس الأركان أن يأتي ويعرّفه على الفكرة، جاء إلى القيادة ورأى عرضًا منظمًا، أطلقنا عليها اسم “الحملة المشتركة”.

“قلت له: سيدي، مازلت تقول إن الجيش يمكن أن يكون في موقف من حالتين: إما في حالة حرب أو استعدادًا للحرب، إذن لدي موقف ثالث بالنسبة لك، وهو وضع ليس حربًا شاملة ولكن أيضًا ليس استعدادًا، بل حملة مشتركة من الإجراءات المتتالية ضد الخصم، تم الاتفاق على إدارته من القيادة، سيقود “تال روسو” العمليات الخاصة لهيئة الأركان العامة، هذه هي الطريقة التي عملت بها بين عامي 2008 و 2010، ثم في أيام بني جانتس، ترسخت وتصاعدت، بالنسبة لي، أصبحت حملة عسكرية كاملة”.

كجزء من المعركة بين الحروب، يقول إيزنكوت إن “الجيش الإسرائيلي” شارك في الحرب ضد داعش:

“قررنا المشاركة في الحرب ضد داعش، وإسرائيل تشن حربًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، نحن نتعاون مع العديد من الجيوش، في عمليات خاصة لا حصر لها، ونلحق الضرر بداعش على نطاق واسع جدًا، وأستطيع أن أقدر أن خلال عمليتنا قتل المئات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وجرح أكثر من ألف، ودمرت المنشآت والبنى التحتية”.

أنفاق حزب الله

حول القضاء على البنى التحتية لأنفاق حزب الله على الحدود الشمالية، قال إيزنكوت إن “نصر الله قرر بناء خطة هجومية على الجليل إنهم يجاهدون، على حد قولهم، “لتوجيه ضربة لإسرائيل لم يعرفها أحد من قبل”.

والصورة التي يستخدمونها تشبه ضرب صلاح الدين للصليبيين، لقد توصلوا إلى فكرة احتلال الجليل وحفر الأنفاق، هذه ليست أنفاقاً لحماس بل أنفاق ضخمة تمتد على طول الطريق وفيها عشرات المسارب”.