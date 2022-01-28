صلاح يدخل نادي النجوم الأكثر شعبية على "إنستغرام"

انضم النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي إلى قائمة اللاعبين العشرة الأكثر شهرة على موقع التواصل الإجتماعي"إنستغرام".

ويحظى نجوم كرة القدم بمتابعة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود عليهم بالأرباح المالية التي تتخطى ملايين الدولارات، وخاصة على منصة "إنستغرام".

ويملك محمد صلاح على "أنستغرام"، حوالي 47.4 مليون متابع، متفوقا على عديد نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم نجم ريال مدريد غاريث بيل.

ويسبقه الكولومبي خاميس رودريغيز الذي غادر أوروبا وانضم إلى الدوري القطري، لكن ذلك لم يؤثر على شعبيته، حيث يحظى حسابه على "إنستغرام" بـ48.1 مليون متابع.

في المركز الثامن جاء الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بمتابعة 49.2 مليون متابع لحسابه الشخصي.

ويتقدم عليه نجم مانشستر يونايتد المثير للجدل، الفرنسي بول بوغبا، وإن كان ليس في أفضل فتراته بمانشستر يونايتد، فهو يحظى بـ51.3 مليون متابع.