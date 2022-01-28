مطالبات بالتحقيق في وفاة الطفل السرسك والعائلة ترفض استلام الجثة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وجهات الاختصاص في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الطفل أسامة السرسك (14 عاما) من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة.

وعثرت الشرطة الفلسطيينية، امس الخميس، على جثة السرسك داخل مكب النفايات بمنطقة جحر الديك شرق غزة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها استمعت لإفادة العائلة، وتتابع حيثيات حادثة الوفاة، وتطالب بتحديد المسؤوليات الناتجة عن تلك الحادثة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

إلى ذلك، رفضت عائلة السرسك استلام جثة ابنها الطفل اسامة والذي عثر على جثته في مكب النفايات بمنطقة جحر الديك شرق غزة بعدما قام سائق جرافه بلدية غزة بدهسه اثناء قيامه بتجميع البلاستيك والالمنيوم والنحاس.

وأكدت العائلة، بأنه جثته مشوهة بالكامل، محملة المسؤولية لكافة جهات الاختصاص في قطاع غزة.