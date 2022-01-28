صحيفة تكشف: بن سلمان هاتف نتنياهو بشأن تجديد تراخيص بيغاسوس..!

كشفت صحفية أمريكية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب من رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو المساعدة في تجديد ترخيص برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بـ NSO.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها، أن الطلب المقدم لنتنياهو كان في اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودي، بعد حوالي شهر من توقيع اتفاقيات التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في سبتمبر 2020.

وأوضحت، أن بن سلمان تواصل مع نتنياهو مباشرة بعد أن رفضت وزارة حرب الاحتلال، تجديد تراخيص برنامج التجسس، الذي تم بيعه للمملكة لأول مرة في عام 2017، وقد تمت الموافقة مقابل مرور الطائرات الإسرائيلية من الأجواء السعودية.

ونفى متحدث باسم نتنياهو في تصريح للصحيفة، سعي رئيس وزراء الاحتلال السابق، لتغيير مواقف بعض الدول سياسيا من خلال بيعها برنامج بيغاسوس.

كما صرح مكتب نتنياهو أن "الادعاء بأن نتنياهو تحدث إلى قادة أجانب وعرض عليهم هذه البرامج مقابل إنجاز سياسي أو بعض الإنجازات الأخرى، أمر غير صحيح".

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشترى البرنامج في عام 2019، لملاحقة عناصر من داعش وكذلك مجرمين جنائيين.