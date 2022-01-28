الأرجنتين يتفوق على منتخب تشيلي

تفوق منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، على تشيلي وفاز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 15، في دور المجموعات من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويُشار إلى أن الفضل يعود بالفوز إلى كل من أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز اللذين نجحا في هز شباك تشيلي، رغم غياب القائد ليونيل ميسي.

وفضّل مدرب "الأرجنتين" إراحة ميسي بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا، ومنح دي ماريا التقدم للفريق الضيف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة الـ21، أحرز التعادل لتشيلي اللاعب بن بريريتون برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

أما في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف الفوز، بعد متابعة لتسديدة زميله، التي تصدى لها الحارس ليسجلها في مرمى تشيلي.

وبهذه النتيجة ضمنت كل من البرازيل المتصدرة والأرجنتين بطاقتي التأهل لمونديال قطر فيما اقتربت الإكوادور أيضا إذ تملك 24 نقطة في المركز الثالث.