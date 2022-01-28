حملة مداهمات واعتقالات في القدس والضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة مداهمات اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، وتركزت في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن:قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان في بلدة العيسويةومن ضمنهم ثلاثة أشقاء بالإضافة لشاب آخر وعرف منهم :

- عدي داري - العيساوية بالقدس المحتلة

- علاء داري - العيساوية بالقدس المحتلة

- قصي داري - العيساوية بالقدس المحتلة، وهم أشقاء

- محمد هيثم مصطفى - العيساوية بالقدس المحتلة

- صلاح أسامة – القدس

- إلياس الكالوتي - البلدة القديمة القدس

- الطفل خطاب قنبر "- جبل المكبر القدس

- تحسين أبو عاهد - قرية كفر مالك

وكات شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق اعتقال 54 فلسطينياً بدعوى إلقاء كرات الثلج والحجارة على مستوطنين وقوات الاحتلال في القدس.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة منذ يومين ضد بلدة العيسوية شملت الاعتداء على المواطنين واعتقال البعض الآخر وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى لإصابة العديد من الشبان.