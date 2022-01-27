10 أكلات ومشروبات شتوية لمواجهة البرد القارس..تعرف عليها

10 أكلات ومشروبات شتوية لمواجهة البرد القارس، تشهد معظم دول العالم حاليا موجة من البرد القارس، مما يدفع الغالبية، في هذا الوقت من العام، إلى الأكلات والمشروبات الشتوية التي تمنح الإحساس بالدفء، والتي يمكن الاستعانة بها للتغلب على برودة الشتاء وزيادة مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد.

ويضع لكم فريق "فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أفضل 10 أكلات ومشروبات صحية ومميزة، والتي يُفضل تناولها خلال فصل الشتاء:

شوربة العدس

يُعد العدس من أهم وأشهر الأكلات الشتوية، لما له من فوائد صحية مهمة للجسم، إذ يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية كفيتامينات “أ .ب. ج” ونسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم.

كما أن للعدس قدرة كبيرة على مواجهة الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء والوقاية من التعرض لنزلات البرد، ويسهم في النوم باسترخاء ويزيل القلق والتوتر ويمنح الجسم التدفئة والطاقة.

الأزر المعمر

على الرغم من أن طاجن الأرز المعمر طبق يجري تقديمه على مدار السنة، إلا أننا نستمتع به بشكل خاص في الشتاء.

ويتكون هذا الصنف من أرز أبيض تم طهيه في صلصة كريمة لذيذة ويوضع في الفرن حتى تصبح الصلصة سميكة ويصبح لونها بنيًا في الأعلى ويمكنك الحصول على الأزر المعمر سادة أو مع قطع الدجاج أو الحمام أو اللحم الضاني.

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10 أكلات ومشروبات شتوية لمواجهة البرد القارس

القلقاس



يعتبر القلقاس المصري نباتًا جذريًا يشبه إلى حد كبير البطاطس الطرية ويجري تقديمه عادة في شكل مكعبات في حساء فوق الأرز ويرتبط القلقاس بالطقس البارد والوجبات الدسمة

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة الساخنة من أفضل الأطعمة التي يمكنك أن تناولها في فصل الشتاء، وذلك لأنها من أفضل مضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكاروتين، ومن الألياف، وتساعد على منع خلايا الجسم من التلف وتقي من سرطان الجلد والرئة والبروستاتا، وتمد الجسم كذلك بكمية كبيرة من الطاقة التي تساعده على التدفئة، لذا إحرصي على تناولها بشكل مستمر في فصل الشتاء.

البليلة

البليلة واحدة من أهم الأطعمة الشتوية المصرية القديمة وهي نوعًا من عصيدة القمح التي تعد وجبة إفطار شتوية شهيرة أو وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل ويمكن تحضيره من خلال نقع حبوب القمح الكاملة في الحليب المُحلى ثم تُقدم مع المكسرات المحمصة أو الزبيب أو العسل.

10 أكلات ومشروبات شتوية لمواجهة البرد القارس

المحشي

يمنح المحشي شعوراً بالدفء، ويمكن تحضيره بطريقة لا تسبب زيادة في الوزن عن طريق تقطيع عروق الكرنب قطع صغيرة ويتم وضعها مع الأرز لتقليل كميته ما يقي من الإصابة بالسمنة.

المجدرة

هي أكلة شامية شتوية، تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها والتي تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس ويضاف إليها البصل المقلي، والعدس المستخدم في المجدرة يمكن أن يُضاف إليه العجين والخبز المقلي.

العصيدة

ويختلف إعدادها من منطقة إلى أخري في السعودية، وتعد من أهم الأطعمة الشتوية، ففي القصيم ووسط المملكة تعد من الدقيق والجريش ودقيق الدخن “الدقس” وتسمى أيضا بالمثلوث أو المتلوت بسبب مكوناته الثلاث.

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وتتكون من الذرة بعد طحنها وتفتيتها حيث توضع داخل قدر ويتم خلطها مع الماء والبصل والبهارات وتوضع على نار هادئة ويتم تحريكها بالعصا حتى تزداد ليونة، وتساعد العصيدة على تدفئة الجسم واكسابه الطاقة.

حمص الشام

حمص الشام- المعروف في مصر باسم الحلبسة- هو مزيج من مشروب طماطم حار مع الحمص والثوم والبصل ويقدم ساخنًا مع طبق جانبي من الكمون والفلفل الحار والليمون.

ويتميز حمص الشام بأنه من المأكولات التي يمكن تناولها في السهرات الشتوية أمام التلفاز لزيادة الإحساس بالدفء، فضلا عن انخفاض السعرات الحرارية به مما يجعله مناسب للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صحية منخفضة السعرات الغذائية.

السحلب

يُعد السحلب من أشهر المشروبات الساخنة المناسبة لأيام الشتاء الباردة لأنه يمد الجسم بالطاقة والدفء وله قيمة غذائية عالية، ويتكون من مسحوق أبيض يشبه الطحين وتشتهر به مصر والحجاز وبلاد الشام، ويتم تزينة بالمكسرات والقرفة.