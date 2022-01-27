الأونروا: دفع بدل إيجار لأصحاب البيوت المهدمة كلياً الأسبوع القادم

أكد المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، مساء اليوم الخميس، أنه خلال الأسبوع القادم سيتم دفع بدل إيجار لـ 550 عائلة من أصحاب البيوت المهدومة كلياً خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة في مايو 2021.

وقال أبو حسنة :"أنه سيتم دفع بدل إيجار لهذه العائلات لأربعة شهور بدءاً من يناير الحالي، فيما سيتم أيضا دفع تعويضات الأضرار الجزئية لـ 500 عائلة أيضا خلال الأيام القادمة، ليصل عدد العائلات التي تسلمت تعويضاتها إلى أكثر من 5000 عائلة حتى الآن".

وأوضح أن عمليات الحصول على الوثائق المطلوبة للبدء في عملية الإعمار للبيوت المهدمة بصورة كلية مستمرة، من خلال التنسيق مع البلديات والمكاتب الهندسية ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين.

وأشار أبو حسنة إلى أنه لا زالت عملية التدقيق في هذه الوثائق مستمرة من قبل طواقم "الأونروا".