الراعي لـ"فلسطين اليوم": إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري اليوم

أفاد مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، عمرو الراعي، بأنه "سيتم اليوم الخميس 27/1/2022 إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري اليوم"، موضحًا أن ذلك يساهم في منع حدوث أي إشكالية متوقعة في شح الغاز بالمحطات بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.

وأوصى الراعي في تصريح صحفي لـ"فلسطين اليوم اليوم الإخبارية"، المواطنين بضرورة التواصل مباشرة مع وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول في حال حدوث تلاعب في الأسعار المحددة وغيره.

وذكر الراعي، أن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد تنظم جولات ميدانية على جميع محطات تعبئة غاز الطهي في محافظات القطاع الخمس، لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، أمس الخميس، تكليف وزارات (المالية، الاقتصاد الوطني، الداخلية) بتكثيف الجولات الميدانية على محطات تعبئة الغاز لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار.