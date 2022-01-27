صحة طولكرم: ثلث الإصابات في المحافظة من طلبة المدارس والكوادر التعليمية

أعلن مدير صحة طولكرم نائل السلمان، أن ثلث الإصابات في المحافظة سُجلت في صفوف طلبة المدارس والكوادر التعليمية نتيجة عدم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكد السلمان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، تصاعد الارتفاع في المنحنى الوبائي، لافتا إلى انه تم تسجيل وفاة واحدة و298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة فيما هناك 11 حالة في المستشفيات أغلبها من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة ومن غير المطعمين باللقاح المضاد لـ "كورونا".

ويشهد المنحنى الوبائي في فلسطين ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات، فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء، أكثر من 7الآلاف. إصابة جديدة بفايروس كورونا برقم قياسي في حصيلة الاصابات اليومية.