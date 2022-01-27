برشلونة يضع ديمبلي أمام 3 خيارات

وضعت إدارة برشلونة، اللاعب عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق أمام ثلاثة خيارات إذا أراد الاستمرار في صفوف النادي الإسباني.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تجديد عقد ديمبلي مع البارسا، لا يزال خيارا ممكنا، رغم إعلان النادي الإسباني عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأضافت الصحيفة أن الطرفين بصدد التوصل لاتفاق، في الوقت الذي وضعت فيه إدارة البارسا عثمان أمام ثلاثة خيارات إما التجديد بشروط النادي أو الرحيل هذا الشهر أو تجميده لنهاية الموسم.



أوضحت ليكيب أن البارسا يريد تجديد عقد المهاجم الفرنسي بطريقة تمكن إدارة النادي من إبرام صفقات جديدة أبرزها نيكولاس تاجليافيكو وألفارو موراتا.



ولفتت إلى أن تجديد عقد صامويل أومتيتي مدافع برشلونة مؤخرا، ساعد النادي على ضم فيران توريس من مانشستر سيتي.