إصابات كورونا في "إسرائيل" خلال يناير تجاوزت اعداد 2021

أظهر تقرير لاستخبارات الجيش الإسرائيلي (أمان) صدر هذا الصباح (الخميس) أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تم تشخيص عدد أكبر من الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي بأكمله.

وبحسب التقريرالذي نشرته قناة كان الرسمية، تم تشخيص إصابة 960500 شخص العام الماضي، بينما تم تشخيص إصابة 1160000 بكورونا في الأسابيع الثلاثة من شهر يناير الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية، تم تشخيص 76155 مصابا جديدا بكورونا.

وارتفع عدد المرضى الذي وصفت حالتهم بالخطرة إلى 915 بينهم 198 متصلون بأجهزة التنفس الصناعي. وحتى الآن سجلت إسرائيل وفاة 8513 مريضا بفيروس كورونا.